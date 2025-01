"Per uscire dalla crisi bisogna investire"

"Non vedo una crisi del modello marchigiano rispetto a un contesto italiano o europeo. Siamo una regione in transizione e dobbiamo incentivare gli investimenti per diventare sempre più attrattivi". Roberto Cardinali, 39 anni, presidente regionale di Confindustria dal 2022, fa il punto sul settore manifatturiero.

"La crisi è su tutto il sistema industriale italiano – dice Cardinali –. Serve una politica industriale di sostegno alle imprese. La leadership italiana nella manifattura è indiscussa, ma la capacità di innovare è spesso limitata dai minori investimenti. Paghiamo poi un gap profondo sulla velocità: serve una burocrazia più semplice, con procedure più veloci, norme più chiare e tempi rapidi della giustizia. Bisogna inoltre potenziare il rapporto tra imprese e università, così come le infrastrutture fisiche per la mobilità, quelle digitali per lo scambio di dati e di sviluppo dell’intelligenza artificiale, e quelle energetiche".