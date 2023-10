"Perchè ho detto no al video dello Zoo"

"Se ho deciso di votare con la maggioranza per non mettere ai voti quel provvedimento è solo perché era stata data una parola e sembrava che il caso fosse stato risolto in maniera chiara. Ci sono dei valori a cui non voglio venire meno". Massimo Mandarano (Gruppo Misto – Italia Viva), consigliere comunale di opposizione, torna sui fatti legati al caos scoppiato nell’aula consiliare mercoledì dopo la proiezione di un video promossa da Giacomo Petrelli del Pd. Il presidente Simone Pizzi aveva bloccato il video, interrotto la seduta e chiesto una riunione urgente dei capigruppo: "Quando siamo usciti da quel vertice nella sala giunta eravamo tutti d’accordo: il video non sarebbe stato mostrato in attesa di darsi un regolamento chiaro in materia e non ci sarebbero stati ulteriori strascichi. Poi le cose sono cambiate in pochi secondi e nello spazio di pochi metri _ aggiunge Mandarano _. Questa cosa a me non è piaciuta, ne va del rispetto della parola data, al di là dei giochi politici di schieramento, per questo ho votato contro la proiezione del video con il centrodestra. Il consigliere Petrelli è giovane e tropo dinamico, gli consiglio di tenere un profilo più basso e rispettare le istituzioni".