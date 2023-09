"Percorsi ciclabili verso l’entroterra"

La giunta comunale sta attentamente vagliando la possibilità di dotare la città di percorsi ciclo pedonali, non solo lungo la direttrice costiera, ma anche nelle strade che portano all’entroterra e collegano il centro città con le singole frazioni. L’attenzione rivolta alla sicurezza dei cittadini, ha indotto l’amministrazione di Senigallia ad approfondire assieme agli uffici la possibilità di realizzare dei percorsi ciclabili sicuri che evitino ai ciclisti di dover transitare sulle principali arterie stradali per poter raggiungere dalle loro abitazioni la città. Al momento il sindaco Olivetti e la giunta stanno approfondendo la possibilità di creare collegamenti ciclabili con Borgo Passera, che presto sarà interessata dall’asfaltatura della strada e del parcheggio, intorno al quale è sorto il quartiere alcuni anni fa, così da evitare ai ciclisti di percorrere la Strada Arceviese e con Borgo Catena, dove nei giorni prossimi si estenderà la nuova asfaltatura della strada Corinaldese. A tal fine sono iniziati i relativi approfondimenti, per valutarne la fattibilità. Un impegno che i residenti vogliono sigillare con una raccolta firme, in modo da poter garantire una mobilità dolce e in completa sicurezza. Successivamente l’amministrazione comunale estenderà lo studio anche per il collegamento ciclabile sicuro anche con altri centri abitati del nostro Comune.