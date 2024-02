"Percorsi di pace", focus Siria con Dachan

Monsano

Nuovo ciclo di conferenze alla biblioteca di Pace di Monsano che anche quest’anno propone i suoi "Percorsi di pace". "La speranza oltre l’oblio, spezzare il silenzio sulla Siria" è il titolo del primo incontro che si terrà oggi alle 18.30 (ingresso libero) e sarà condotto dalla fotografa, scrittrice e giornalista italo-siriana Asmae Dachan, la quale approfondirà la situazione in Siria e presenterà i suoi ultimi libri sul tema.

La rassegna proseguirà il 6 marzo con "A partire da Eva" incontro in cui la professoressa Alessandra Marcuccini proporrà un’interpretazione della figura biblica e del modo in cui la donna è stata percepita nei secoli passati, fino alle categorie con cui ancora continua a essere narrata nell’immaginario collettivo. La conferenza cercherà di dare un nuovo significato a categorie quali il femminile, il maschile e la loro reciproca relazione. Il 12 aprile la biblioteca ospiterà invece l’analista biografico ad orientamento filosofico Paolo Bartolini che presenterà il suo libro "L’amore che salva: il senso della cura come vocazione filosofica".