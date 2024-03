Percorso didattico sulla flora: "Così rinasce la rupe Sermosi"

Sono in corso i lavori di messa in sicurezza e di valorizzazione ambientale della rupe Sermosi con la creazione di un percorso didattico sulla flora e vegetazione del parco del Conero. Ci sarà spazio anche per una palestra a cielo aperto. Solo così sarà data nuova vita alla rupe Sermosi, parallela alla litoranea a Numana. Il sindaco Gianluigi Tombolini ha descritto il progetto dopo avere annunciato che era stata approvata la richiesta di finanziamento presentata dall’amministrazione comunale per la realizzazione dell’intervento di messa in sicurezza della rupe. Il contributo, ricompreso nella categoria degli investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, è d’importo pari a 900mila euro ed è stato assegnato dal ministero dell’interno. Con lo sguardo proiettato al futuro, il primo cittadino ha presentato anche un altro progetto importante, quello del nuovo lungomare nord e del porto turistico, che potrebbe essere pronto già a ottobre. Ci sono i fondi del Pnrr per il restyling del porticciolo, ha confermato il governatore Acquaroli.