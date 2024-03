Perde al supermercato involucro con la droga

I poliziotti sono intervenuti giovedì nel corso della serata, nei pressi di un supermercato in piazza D’Armi al cui interno era stata rinvenuta, a terra tra gli espositori di merce, un involucro in plastica trasparente contenente della sostanza stupefacente. Giunti sul posto gli operatori, dalle telecamere di sicurezza dell’esercizio commerciale, appuravano che un uomo, 32enne di origine kosovara già a loro noto, transitando tra gli espositori, accidentalmente perdeva dalla tasca del giubbotto l’involucro di colore marrone e, senza accorgersi della perdita, continuava a camminare tra le corsie. L’uomo veniva trovato dai poliziotti all’interno dei bagni del supermercato e da subito si mostrava visibilmente preoccupato. Il soggetto veniva condotto presso gli Uffici di via Gervasoni e qui la sostanza, dopo essere stata analizzata, risultava essere effettivamente hashish del peso di circa 70 grammi. L’uomo inoltre veniva sorpreso all’interno dei bagni del supermercato con del materiale che verosimilmente gli sarebbe servito per confezionare la sostanza. Dopo gli accertamenti i poliziotti si portavano presso l’abitazione dell’uomo e qui, all’interno della sua camera da letto, rinvenivano un bilancino di precisione ed altra sostanza stupefacente. Per tali motivi l’uomo veniva tratto in arresto. Ieri la convalida in tribunale: per l’uomo veniva disposto l’obbligo di firma.