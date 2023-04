Perde alle slot: una furia Sfascia il locale, poi botte

"Per favore, la smetta di distruggere il mio locale, esca dal negozio immediatamente". Sono bastate queste semplici parole per far innervosire una rumena di 39 anni dentro una sala slot della zona del Piano. La rumena, alla richiesta della dipendente del servizio di sala al Piano, avrebbe risposto con calci, pugni, insulti e minacce. Di lasciare il locale, lei, non ne voleva proprio sapere. Chissà, forse sperava di vincere e invece niente. Di qui, l’escalation di violenza e aggressività. Non solo contro quella dipendente inerme davanti alla furia della rumena, ma anche contro gli altri clienti e i passanti che si sono ritrovati nel bel mezzo di una lite furibonda. Di mezzo, ci sono finiti persino gli agenti della Squadra Volanti della Questura dorica, allertati proprio dalla dipendente, in evidente stato di choc. È stata lei, impaurita, a contattare il 112 Nue. La sala operativa ha inviato sul posto una pantera del 113. I poliziotti hanno subito notato la 39enne e le condizioni in cui versava. Il fatto è accaduto nella serata di due giorni fa. La rumena, dopo aver giocato alle slot machine e aver tentato la fortuna alle macchinette, avrebbe provocato – secondo indiscrezioni – ingenti danni al negozio. Terminata la partita davanti ai monitor, la 39enne si sarebbe avvicinata al bancone mostrandosi alquanto aggressiva e insolente. Insomma, non ne poteva più e ogni scusa era buona per infastidire gli altri clienti, colpendo con calci e pugni gli arredi del locale. In frantumi il tavolo da biliardo, su cui la cliente impazzita avrebbe scagliato persino una nuovissima bottiglia di liquore (ancora integra e sigillata). Di qui, la richiesta dei dipendenti di uscire dal negozio. Non l’avesse mai fatto: la rumena, per tutta risposta, ha gettato a terra un estintore. Pare che il suo stato di aggressività psicofisico fosse dovuto al fatto che la signora avesse alzato un po’ troppo il gomito durante la giornata di venerdì. I poliziotti – come si suol dire – hanno sudato sette camicie per riportare la calma, senza che nessuno si facesse male. La donna continuava ad imprecare contro di loro e si sarebbe mostrata aggressiva verbalmente e fisicamente. Gli operatori di polizia sarebbero stati più volte spintonati e aggrediti, tanto che sul posto è stato necessario l’intervento dei militi del 118. L’ambulanza l’ha trasportata all’ospedale regionale di Torrette per tutte le cure del caso. La messa in scena le è valso il deferimento per reati di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, nonché per danneggiamento.

Nicolò Moricci