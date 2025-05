Perde gasolio dall’auto e provoca incidenti e danni: rintracciato

È stato identificato e rintracciato dagli agenti della Polizia locale, all’esito di una meticolosa attività investigativa, il veicolo che lunedì 5 maggio scorso aveva perso gasolio mentre percorreva le vie della città, creando gravi disagi alla circolazione e provocando persino la rovinosa caduta di un motociclista (fortunatamente senza gravi conseguenze). Si tratta, quindi, di una Ford Mondeo di proprietà di uno jesino di mezza età che la prossima settimana sarà convocato presso il Comando di Polizia locale. Al termine degli accertamenti degli operatori saranno presi i provvedimenti conseguenti, in particolare per l’eventuale risarcimento sia dei danni causati al motociclista, sia delle spese sostenute per ripristinare la piena sicurezza delle diverse strade coinvolte. Le chiazze di gasolio, infatti, avevano interessato alcuni tratti di via Gallodoro, di via Valche, di via Roma, di via XX Luglio e di via Grecia, richiedendo tanto la presenza di agenti di Polizia locale, quanto quella dei tecnici del Comune di Jesi al fine di assicurare da un lato la viabilità e dall’altro per ricoprire con materiale antiscivolo assorbente e non inquinante il carburante in strada.