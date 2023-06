Perde il controllo della macchina e finisce contro una casa: ha sfondato il muro di una camera

Ha perso il controllo della macchina, è andato a sbattere contro un’abitazione e nell’impatto ha provocato un buco nel muro, entrando con la parte anteriore all’interno di una stanza. Il paurosissimo incidente si è verificato l’altra notte alla periferia di Osimo, in via Montegallo. La squadra osimana di turno dei vigili del fuoco è intervenuta per estrarre il veicolo dal buco provocato nella parete di un’abitazione dove la vettura si è andata a schiantare. L’automobilista ha perso il controllo, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute, ed è finito a tutta velocità contro la casa, che è stata messa in sicurezza. Le sue condizioni non sarebbero gravi nonostante l’impatto che la macchina ha avuto con il muro. Per precauzione è stata resa inagibile la stanza dove l’auto si è andata a schiantare. Il boato ha svegliato di soprassalto i residenti che hanno temuto il peggio. Sul posto una pattuglia dei Carabinieri di zona per effettuare i rilevi necessari.