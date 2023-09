Perde il controllo della moto: centauro ferito trasportato all’ospedale di Torrette

Un altro centauro finito sull’asfalto. C’è voluto l’intervento dell’eliambulanza ieri poco dopo le 13,15 a Coccore, a metà strada tra Fabriano e Sassoferrato, per soccorrere un giovane laziale residente a Fabriano che ha perso il controllo della moto. Nella caduta il trentenne ha riportato diverse ferite. È stato soccorso e trasferito all’ospedale regionale di Torrette in codice rosso. Al vaglio della polizia locale le cause dello schianto.