Perde il controllo della Vespa e si schianta: gravissimo un 50enne

È in gravi condizioni il 50enne di Jesi che ieri, poco dopo le 18, mentre era in sella alla sua Vespa 50 è finito contro il guard rail nella rotatoria sulla Pergolese, all’altezza della Valce, mentre stava transitando per imboccare l’uscita per Castelvecchio. Immediata la chiamata ai soccorsi da parte di alcuni automobilisti. L’uomo è stato soccorso da un’ambulanza: le sue condizioni sono sembrate subito molto gravi ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Torrette dove si trova ricoverato in rianimazione. Il mezzo è stato sequestrato. Sul posto anche i carabinieri di Trecastelli che hanno cercato di ricostruire la dinamica del sinistro anche attraverso alcuni testimoni. Dai primi accertamenti non risultano altri mezzi coinvolti. L’uomo potrebbe aver perso il controllo del mezzo su cui viaggiava a causa di una distrazione o perché abbagliato dal sole.