Perde il controllo dell’auto e finisce sul marciapiede: tragedia sfiorata

Perde il controllo della propria automobile e piomba sul marciapiede, dopo aver abbattuto due paletti e aver urtato anche un veicolo parcheggiato. Paura ieri mattina, poco prima delle 13, in via Flaminia, dove è stata sfiorata una strage. La vettura impazzita ha rischiato di investire una donna che passava con il proprio cagnolino sul marciapiede, all’altezza del civico 270, poco dopo la stazione ferroviaria del quartiere. Quel tratto, a quell’ora, si riempie sempre di studenti che escono dall’istituto superiore Volterra Elia. E’ stata una fortuna che per una manciata di minuti gli studenti non fossero ancora arrivati. A piombare sul marciapiede è stata una Fiat Panda guidata da un 70enne. L’uomo si trovava sulla corsia in direzione nord, quando ha sbandato finendo sulla corsia opposta, per poi infilarsi sul marciapiede, tra il muro di una palazzina e una Fiat Tipo parcheggiata a bordo strada. Entrambi i mezzi hanno riportato diversi danni alla carrozzeria.

Il 70enne è stato soccorso da una ambulanza della Croce Gialla arrivata a sirene spiegate, ma ha rifiutato il trasporto in ospedale, facendosi medicare sul posto. In via Flaminia sono arrivati anche i vigili del fuoco e una pattuglia della polizia, per i rilievi.