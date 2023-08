Perde il controllo e si schianta contro l’auto di una famiglia

Perde il controllo dell’auto e finisce contro la vettura dove a bordo c’era una famiglia intera. In quattro sono finiti in ospedale. E’ successo la notte scorsa, in via Torresi. Dopo le 22 lo schianto tra i due veicoli.

Al volante del mezzo che avrebbe causato l’incidente c’era una donna di mezza età. La conducente ha invaso la corsia opposta di marcia, dove sopraggiungeva un intero nucleo familiare, tre persone in tutto, tutte di nazionalità macedone. La famiglia stava tornando a casa.

Uno dei due mezzi era alimentato a gpl e per metterlo in sicurezza, evitando che causasse una esplosione, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno controllato lo stato delle bombole. Per i soccorsi sanitari si sono attivati il 118 e una ambulanza della Croce Gialla. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri.

Sempre la notte scorsa si è verificato un secondo incidente stradale, in via Marini. Al volante ancora una donna di 73 anni. Ha sbandato con la sua auto finendo contro una in sosta, di proprietà di un turista che si trovava ad Ancona. L’anziana ha riportato dei traumi e per lei è stato necessario il trasporto in ospedale. Anche in questo caso i soccorsi sono stati dati dal 118 e da una ambulanza della Croce Gialla.