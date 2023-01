Perde il portafoglio con 700 euro: ritrovato e consegnato alla donna

Perde il portafoglio con 700 euro al mercatino natalizio. Il portafoglio è stato ritrovato e consegnato ai carabinieri che hanno provveduto a contattare la proprietaria: si tratta di una 47enne di San Costanzo. I militari sono inoltre riusciti a rintracciare anche il responsabile di una truffa messa a segno ai danni di un signore di Ostra. A causa del caro energia l’uomo si era rivolto a un noto portale per cercare di risparmiare qualcosa sui sacchi di Pellet. Dopo una serie di ricerche, l’uomo ha acquistato 140 sacchi di Pellet al prezzo di 400 euro. Un’offerta che lui stesso aveva ritenuto molto conveniente e così ha versato il denaro su una tessera prepagata, ma dopo aver ricevuto il pagamento, l’acquirente si è reso irreperibile. L’uomo si è subito recato dai carabinieri pe sporgere denuncia, i militari hanno avviato le indagini e, dagli accertamenti effettuati il truffatore è un 48enne residente in provincia di Napoli, non nuovo ad attività illecite e che ora dovrà rispondere del reato di truffa. La Compagnia dei carabinieri di Senigallia ha invitato i cittadini a diffidare da annunci particolarmente convenienti che solitamente rappresentano un raggiro messo in atto per invogliare gli acquirenti all’acquisto.