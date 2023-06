Perde la borsa coi soldi: trovata dai carabinieri

Ha ringraziato i militari una 27enne di Montemarciano che aveva dimenticato la sua borsa alla fermata dell’autobus: all’interno c’erano gli effetti personali e 800 euro in contanti. Sono stati gli stessi militari a ritrovarla alla fermata dell’autobus proprio al centro del paese e a contattare la proprietaria informandola del ritrovamento.

Militari sulle tracce anche dei malviventi che nel pomeriggio di lunedì hanno messo a segno un colpo a Trecastelli, in località Ripe. Il modus operandi è sempre lo stesso utilizzato dai ladri per introdursi in due abitazioni di strada del Ferriero, dove per entrare hanno forzato una porta.

Ma in città è allarme per i sedicenti idraulici, ma anche addetti al gas che, con la scusa di controllare i contatori, chiedono di entrare nelle abitazioni per impossessarsi di quanto di valore trovano a disposizione. L’allarme è stato diramato sui social proprio nella speranza che, leggendo i post, altre persone non cadano nella trappola dei truffatori. Nei giorni scorsi infatti si sono introdotti in un’abitazione di Sant’Angelo dove, dopo aver conquistato la fiducia di una residente, si sono introdotti nella sua abitazione e sono riusciti ad impossessarsi di 3 mila euro in contanti. I controlli proseguono da parte delle forze dell’ordine e saranno intensificate anche nel week-end