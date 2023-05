Perde pezzo dell’auto: incastrato il "pirata"

È un 30enne residente in uno dei comuni della valle del Nevola il conducente che lo scorso 25 marzo ha causato l’incidente che ha coinvolto lo scooter, su cui viaggiavano due giovani senigalliesi, e poi si è dato alla fuga senza soccorrerli. I carabinieri, a cui è stata sporta denuncia hanno avviato le indagini in collaborazione con vari reparti dell’Arma della provincia di Ancona che, attraverso un pezzo del suv su cui viaggiva l’uomo sono riusciti ad identificare il modello dell’auto. Si tratta di un vecchio modello Mitsubishi Pajero. Un modello poco diffuso che ha consentito di stringere il giro e di arrivare al responsabile dell’accaduto. Il suv non era stato ancora riparato e il confronto con il pezzo del veicolo ha confermato l’esatta corrispondenza. L’uomo, ritenuto il responsabile dell’accaduto, non ha ammesso alcuna responsabilità.

Al 30enne è stato contestato il reato di lesioni stradali gravi, in quanto uno dei ragazzi ha avuto seri danni ad una delle gambe. Inoltre è stato sanzionato per essersi dato alla fuga e avere omesso di prestare soccorso. All’uomo è stata ritirata la patente di guida e il suv è stato sottoposto a sequestro penale. Sui social il padre del giovane ha voluto ringraziare gli uomini dell’Arma: "Onore e rispetto agli uomini in divisa che ogni giorno ci tutelano".