Perdita di gas da una centralina: paura e malori a Osimo stazione

Un odore fortissimo di gas l’altra sera è stato avvertito dalla popolazione per tutta la Stazione di Osimo e la confinante frazione di San Rocchetto di Castelfidardo. Diversi residenti sono anche scesi in strada perché la puzza era insopportabile, anche a finestre chiuse, all’interno delle proprie case. Un odore di gas metano appunto misto a plastica bruciata. Qualcuno ha anche manifestato giramenti di testa e bruciore agli occhi, seppur per poco. La preoccupazione è salita in un attimo alle stelle, così come il tam tam tra i residenti e non solo per capire cos’era davvero successo. Sul posto, proprio al confine, sono arrivati a sirene spiegate i vigili del fuoco del distaccamento osimano che hanno lavorato diverso tempo per ripristinare quella che poi è stata accertata come una perdita importante da una centralina del gas. Dopo alcune ore, il sindaco di Osimo Simone Pugnaloni ha scritto sui social per informare quante più persone possibili considerata l’ora: "Volevo rassicurare la cittadinanza sul maleodore che durante la giornata si è diffuso in città. La questione è relativa ad un guasto durante l’applicazione di odorante nella manutenzione di una cabina del gas in località San Rocchetto di Castelfidardo. Mi avvisano che in serata il danno è stato riparato e che tutto è tornato alla normalità. Sul posto anche le autorità competenti che nulla in contrario hanno eccepito".

Gli odori persistenti hanno continuato a ammorbare l’aria fino a tarda serata, anche se la tubazione di metano rotta era stata ripristinata. Ieri mattina, dopo la mobilitazione, la situazione era tornata alla normalità.