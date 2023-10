Perdita nella cisterna, quintali di carburante sversati nel piazzale del distributore

Camionista consegna il carburante ma questo fuoriesce: c’è voluto l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Jesi, ieri poco dopo le 5, al distributore Esso di via Ancona. Per cause in corso di accertamento da parte dei arabinieri, durante le operazioni di scarico alcuni quintali di carburante si sono riversati sul piazzale non arrivando fortunatamente alla strada. Per scongiurare rischi l’Arpam ha allertato una una ditta specializzata per rimuovere il carburante. Ci sono volute delle ore.