Perdono il controllo e si schiantano sull’Asse

Mattinata concitata, quella di ieri, per i tanti incidenti che si sono registrati a distanza di poche ore. Il secondo sinistro, a circa un’ora di distanza dall’uscita di strada che ha coinvolto due auto sulla provinciale del Conero. Stavolta, invece, è successo sull’asse nord-sud, che collega la zona industriale e periferica di Ancona con il centro. L’impatto attorno alle 10.45, quando la macchina dei soccorsi si è messa in moto e un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona si è portata a sirene spiegate all’altezza dello svincolo per il cimitero di Tavernelle. È qui che, forse per via di una mancata precedenza, un’auto con a bordo una coppia di anziani (entrambi di una 70ina d’anni) si è scontrata con un altro mezzo in transito. Tre i feriti che sono stati stabilizzati dai sanitari del 118. Anziani in stato di choc, sono stati portati assieme all’altro conducente al nosocomio regionale di Torrette, ma nessuno di loro verserebbe in gravi condizioni. Sul posto, anche una pattuglia della polizia locale per regolare il traffico e accertare le dinamiche alla base dell’incidente. Una mancata precedenza o una distrazione al volante?