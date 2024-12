Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese in scena al Teatro La Fenice di Senigallia

Prima il grande successo al cinema, poi il ‘bis’ sul palcoscenico. E’ il percorso fatto da ‘Perfetti sconosciuti’, commedia di Paolo Genovese campione d’incassi al cinema, che va in scena oggi (ore 21, fuori abbonamento) e domani (ore 21) al Teatro La Fenice di Senigallia, nell’ambito della stagione realizzate dal Comune e dall’Amat.

Sul palco saliranno Dino Abbrescia, Alice Bertini, Marco Bonini, Paolo Calabresi, Massimo De Lorenzo, Lorenza Indovina e Valeria Solarino. Genovese ha firmato la prima regia teatrale portando in scena l’adattamento del suo film del 2016 ‘Perfetti Sconosciuti’, secondo posto per incassi e pellicola entrata nel Guinness per il maggior numero in assoluto di remake (18) in tutto il mondo.

Eva e Rocco, sposati da anni ma in crisi, organizzano una cena invitando alcuni amici di vecchia data: Cosimo e Bianca, da poco convolati a nozze, che desiderano avere un figlio; Lele e Carlotta, anche loro in crisi; Peppe, divorziato e disoccupato, che aveva promesso di presentare agli amici la sua nuova compagna Lucilla, la quale tuttavia non ha potuto prendere parte alla cena a causa di una brutta febbre. A tavola, il gruppo si ritrova a discutere di una coppia di amici comuni che si è separata dopo che la moglie ha scoperto sul cellulare del marito i messaggi che quest’ultimo si scambiava con l’amante. Ispirata da questa vicenda, Eva propone un ‘esperimento’: mettere i propri cellulari sul tavolo e far sapere a tutti il contenuto di ogni messaggio o telefonata ricevuti nell’arco della serata. Nonostante un’iniziale riluttanza, alla fine tutti decidono di partecipare.

L’esperimento, partito come un semplice gioco, si evolve ben presto in una rivelazione dei segreti più intimi. Si scopre che Rocco, chirurgo plastico, si sottopone da tempo a sedute psicologiche all’oscuro della moglie Eva, psicoanalista a sua volta (a cui Rocco diceva sempre di ritenere inutile l’analisi); Eva, invece, ha intenzione di rifarsi il seno, ma ha fatto in modo che l’intervento non sia eseguito dal marito ma da un famoso chirurgo. La stessa Eva scopre, durante una telefonata tra Rocco e la figlia diciassettenne Sofia, che Rocco ha dato a Sofia dei profilattici. Poco dopo Carlotta riceve un messaggio da una casa di riposo e si scopre che sta cercando di liberarsi della suocera, che vive a casa loro. Il gioco continua, ma ben presto la situazione sfugge di mano a tutti... Biglietti: Teatro la Fenice (0717930842 e 3351776042); circuito AMAT e vivaticket.com.