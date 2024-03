Performance itinerante con Antinori. A Osimo c’è "Walkabout/Promenade"

Un filo rosso steso tra Osimo e quattro Paesi sparsi in giro per il mondo (Cuba, Messico, Australia e Burkina Faso). A seguirlo, idealmente, sono i partecipanti a ‘Walkabout / Promenade’, la performance itinerante che prenderà il via oggi (ore 17) da piazza del Teatro. Non spettatori, ma ‘camminatori’. Per questo gli autori/organizzatori consigliano scarpe e abiti comodi, oltre che di arrivare con un quarto d’ora di anticipo per prepararsi. Ci sono delle cuffie wireless da indossare, e da cui arriveranno parole e musiche.

La vista sarà ‘stimolata’ dalla visone di luoghi per molti familiari, ma in certo senso trasfigurati dall’esperienza ‘immersiva’ vissuta, e di immagini, quelle della fotografa Lucia Baldini. Tutto nasce da un’idea del regista Ruggero Franceschini, che fonde i diari di viaggio di Sonia Antinori, la ricerca visiva di Baldini e quella sonora di Arlo Bigazzi. Il risultato finale è qualcosa di unico, molto originale e coinvolgente.

L’evento, una produzione Malte, si inserisce nell’ambito della rassegna ‘AltrØscene’ , e oggi avrà come performer Giacomo Lilliù, che si ripeterà il 23 marzo (previste altre due repliche, il 15 e il 16, con Andrea Caimmi’). Antinori ricorda che lo ‘spettacolo’ ha una storia molto lunga, e inizia con un lavoro intitolato ‘Le mie memorie dall’Australia’.

"Il Covid, per me che sono una grande viaggiatrice, mi ha fatto venire nostalgia dei miei viaggi e dell’idea stessa di viaggio – racconta l’attrice, autrice e regista -. La performance, legata a Paesi che mi hanno affascinato come Messico, Cuba e Burkina Faso, è stata fatta in alcuni luoghi molto belli, come Fiesole. Poi è venuta la collaborazione con Lucia Baldini. Un giorno è venuto a vederla Arlo Bigazzi, che ha deciso di scrivere una banda sonora, e ha poi coinvolto Franceschini, il quale si è inventato la ‘passeggiata’, che termina in un luogo ‘collettore’ di cultura, memoria. A Osimo sarà la libreria La Fonderia’. Antinori parla della possibilità di ‘rivivere la città attraverso uno sguardo e un approccio diversi, capaci di rivelare qualcosa sulla nostra identità, come l’aborigeno australiano fa percorrendo le sue terre. La visione delle strade che facciamo ogni giorno è rinnovata, è rivoluzionata dall’ascolto. Si aprono spazi di poesia. E anche il caso, quello che accade durante la performance, ha un suo ruolo".

Raimondo Montesi