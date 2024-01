Pergolese raggiunta dalla Biagio Nazzaro

BIAGIO NAZZARO

1

PERGOLESE

1

BIAGIO NAZZARO : Sartarelli, Terranova (20’ st Guerri), Agostinelli, Brocani (43’ st Scheffer), Ortolani, Cardinali, Borocci, Bocchini (35’ st Ludovico), Canulli, Parasecoli (26’ st Coppari), Montagnoli. Panchina: Maggiori, Pacenti, Sabbatini, Gamardella, Giacconi. All. Domenichetti.

PERGOLESE: Aluigi, Salciccia, Fontana (40’ st Bartolucci), Piermarioli (43’ st Marinelli), Rebiscini, Savelli, Carbonari, Gaia, Fraternali, Petrucci (14’ st Casagrande), Di Pietro (29’ st Alessandri). Panchina: Paolucci, Anastasi, Franceschelli, Poggetti, Bucefalo. All. Guiducci.

Arbitro: Tarli di Ascoli Piceno.

Reti: 19’ pt Carbonari, 45’ st Cardinali.

La Biagio Nazzaro rischia un’altra sconfitta casalinga. I rossoblù la evitano grazie al gol di Cardinali proprio nel finale prendendo un punto contro una Pergolese che vede svanire proprio all’ultima curva la possibilità di conquistare la prima vittoria del nuovo anno. Gli ospiti partono meglio e sbloccano la partita al 19’ con l’ex Carbonari che infila Sartarelli servito da Savelli. I rossoblu faticano, Canulli recrimina invano per un presunto rigore (tocco di mano in area della Pergolese), poi nella ripresa la Biagio si butta in avanti alla ricerca del pareggio che arriva proprio al novantesimo con Cardinali servito dalla destra da Canulli dopo due interventi da applausi di Aluigi: prima su Cardinali con la palla che finisce sulla traversa e poi su un calcio piazzato di bomber Montagnoli.