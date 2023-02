Pergolesi, denuncia contro le dittature

Quello che si suol dire uno spettacolo ‘impegnato’, nel miglior senso del termine. Martedì (ore 21, info 0731 206888) al Teatro Pergolesi di Jesi andrà in scena in esclusiva regionale ‘Ramy. The voice of Revolution’ di Valeria Raimondi ed Enrico Castellani di Babilonia Teatri.

L’obiettivo è dare voce a domande sul significato di parole come Stato, giustizia, potere, polizia, legalità, carcere, tortura, libertà d’informazione, responsabilità, umanità, forza.

Qualche risposta cercheranno di darla Enrico Castellani, Valeria Raimondi, Amani Sadat, Luca Scotton e soprattutto Ramy Essam, che vive ogni giorno sulla sua pelle cosa significa dittatura, che paga un prezzo altissimo, l’esilio, per le proprie scelte.

"Vogliamo smascherare l’ipocrisia di certa politica - si legge nella presentazione dello spettacolo -. Vogliamo raccontare come e quanto la ragione di Stato sia pronta a calpestare i diritti inviolabili dell’uomo, sanciti a più riprese da convenzioni internazionali che, nei fatti, restano lettera morta. Vogliamo interrogarci sulla nostra debolezza. Sulla debolezza di uno Stato che non sa dare delle risposte trasparenti. Vogliamo raccontare come il nostro essere cittadini liberi in uno Stato libero incontri e si scontri con delle dinamiche da vittima e carnefice. Con delle dinamiche che ledono, offendono e giocano con la dignità delle persone. Crediamo che questo non sia mai ammissibile e che valga sempre la pena di ribadirlo con forza e determinazione. Per non smettere di essere cittadini liberi in uno stato libero".

Il 25 gennaio 2011 inizia la rivoluzione egiziana. Uno dei fattori scatenanti è l’uccisione da parte di due poliziotti di Khalid Said, colpevole di aver chiesto il motivo di una perquisizione improvvisa nei suoi confronti in un internet caffè. Said viene picchiato e poi torturato e ucciso in caserma. Quel giorno in piazza Tahrir c’era Ramy Essam, "la voce della rivoluzione".

Ramy cantava per Said e per tutti quelli che hanno subito la stessa sorte.

Lui non ha mai smesso di denunciare con la sua musica i regimi egiziani. Dal 2014 Ramy vive in esilio, perché in Egitto sulla sua testa pende un mandato di cattura per terrorismo. Le sue canzoni, in Egitto e non solo, però le conoscono tutti, i suoi video arrivano ad avere 10 milioni di visualizzazioni. Ramy ogni giorno ci pone delle domande e chiede risposte.

Al termine dello spettacolo il pubblico sarà invitato a partecipare all’incontro con i protagonisti dello spettacolo a cura di Pierfrancesco Giannangeli.

La stagione del Teatro Pergolesi di Jesi proseguirà il 21 febbraio con la compagnia Fanny & Alexander, che porterà in scena ‘Addio fantasmi’, spettacolo tratto dal romanzo di Nadia Terranova, finalista al Premio Strega 2019.

E’ una lavoro che mette al centro dell’attenzione il rapporto tra due donne, una figlia e una madre, incarnate sul palco da due attrici d’eccezione, Anna Bonaiuto e Valentina Cervi. E’ la storia di una donna alle prese con il vuoto di un’assenza: il padre, un giorno, quando lei era bambina, uscì di casa per non tornare più.

Il 2 marzo Nancy Brilli e Chiara Noschese saranno le protagoniste di ‘Manola’ di Margaret Mazzantini, con la regia di Leo Muscato, collaudato spettacolo sulle scene dei maggiori teatri italiani.