Pergolesi, Elio canta Enzo Jannacci Viaggio nella sua musica più surreale

di Sara Ferreri

Elio canta e recita Enzo Jannacci sabato (ore 21) sul palco di piazza Federico II. Lo spettacolo musicale "Ci vuole orecchio" apre l’anteprima del Festival Pergolesi Spontini con la regia di Giorgio Gallione e cinque musicisti sul palcoscenico: al piano Alberto Tafuri, alla batteria Martino Malacrida, al basso e contrabbasso Pietro Martinelli, al sassofono Sophia Tomelleri, al trombone Giulio Tullio. Un recital in cui il cantante e comico milanese celebra il cantautore più eccentrico della storia della canzone italiana, in uno scoppiettante confronto tra due saltimbanchi della musica alle prese con un repertorio umano e musicale sconfinato.

Elio per tutti il frontman di Elio e le Storie Tese, è forse quanto di più vicino al ‘genio e sregolatezza’ di Enzo Jannacci. Prende a prestito il titolo dell’album che l’indimenticato cantautore milanese pubblicò nel 1980, rivisitando e reinterpretandone i brani, attraverso uno spettacolo giocoso ma profondo, così come era Jannacci, all’insegna del suo "chi non ride, non è una persona seria".

Lo spettacolo musicale prevede l’esecuzione di una quindicina di canzoni intervallate a racconti e ritratti di personaggi stralunati eppure reali, attinti non solo da testi di Enzo Jannacci, ma da diversi autori che il medico-cabarettista ha incrociato sul proprio percorso artistico: Michele Serra, Dario Fo, Umberto Eco, Marco Presta, Francesco Piccolo, Cesare Zavattin, Franco Loi. La storia privata e familiare di Elio, all’anagrafe Stefano Belisari, ha incontrato quella di Jannacci: il padre di Stefano-Elio infatti, era stato compagno di liceo, al Berchét di Milano, di Jannacci, i cui dischi, insieme all’ammirazione per l’amico delle superiori, in casa Belisari non mancavano. E così Elio è cresciuto con Jannacci nel cuore, fino a decidere, a oltre 60 anni, di rendergli una sorta di omaggio. Affiancato dalla regia di Giorgio Gallione, lo spettacolo percorre un viaggio musicale nell’arte non convenzionale di Jannacci, tralasciando i pezzi più gettonati quali "Vengo anch’io", senza rinunciare a quelli storici quali "L’Armando", o "El purtava i scarp de tennis", affronta pezzi surreali datati anni ’60, come "Sopra i vetri", "Aveva un taxi nero", o quelli di vent’anni successivi, come appunto "Ci vuole orecchio" e "Silvano". Il palcoscenico sotto le stelle di Piazza Federico II accoglierà poi domenica alle 21 il progetto "Songs and Dances" diretto da Marco Attura, nuova commissione del Festival. Info e biglietti: 0731 202944.