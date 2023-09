"Pergolesi Escape Room" Il teatro diventa un labirinto

Spontini, Pergolesi e un cartellone multidisciplinare che attraversa epoche e generi musicali, sperimentando nuovi format e forme artistiche. Inizia oggi la ventitreesima edizione del ‘Festival Pergolesi Spontini’ di Jesi, curato come sempre dalla Fondazione Pergolesi Spontini. Ben cinque questa settimana gli appuntamenti, legati al tema chiave di quest’anno: ‘Salti di gioia’. Particolarmente originale quello odierno, che si svolgerà su più turni.

Si tratta del nuovo format ludico ideato da Pietro Piva, dedicato ai ragazzi di età compresa tra i dieci e i sedici anni nel corso del pomeriggio, e agli adulti in serata. ‘Pergolesi Escape Room’, questo il titolo dell’evento, realizzato in collaborazione con la Scuola Musicale ‘Giovan Battista Pergolesi’, trasformerà il teatro jesino in un vero e proprio labirinto. Per riuscire a trovare la via di fuga da questo ‘dedalo’, i partecipanti all’iniziativa dovranno cercare la giusta ‘chiave musicale’, risolvendo enigmi, svelando segreti, impegnarsi a ricostruire affascinanti storie.

Coloro che vorranno mettersi alla prova avranno solamente un’ora di tempo per esplorare, scoprire strani oggetti, risolvere velocemente una catena di misteri, ritrovare lo spartito perduto e infine trovare la via che li porterà a fuggire dal ‘labirinto’. Insomma, un modo divertente ma anche istruttivo per trascorrere un’ora in maniera diversa. Un’escape room è infatti un gioco di logica che si vive in prima persona nel quale i partecipanti, rinchiusi in un luogo allestito a tema, devono cercare una via d’uscita utilizzando ogni elemento della struttura, cercando codici e indizi al fine di risolvere enigmi, rompicapo e indovinelli. Per poter completare con successo il gioco le persone devono collaborare tra loro. L’obiettivo è far vivere un’avventura che stimola la mente, l’intuito e la logica.