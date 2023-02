Pergolesi, "Pierino e le altre storie": la Form in scena per i più piccoli

Fine settimana in musica dedicato ai più piccoli e alle famiglie grazie alla Form. Oggi (ore 17) al Teatro Pergolesi di Jesi l’Orchestra Filarmonica Marchigiana esegue ‘Pierino e le altre storie’, appuntamento realizzato in collaborazione con la Fondazione Pergolesi Spontini incentrato sulla più celebre e amata opera musicale per l’infanzia: il ‘Pierino e il Lupo’ di Prokof’ev, fiaba musicale scritta per divertire i piccoli e nello stesso tempo per introdurli alle magie della ‘tavolozza orchestrale’. Ad aprire la serata un altro avvincente celebre brano legato al mondo della fiaba: ‘L’apprendista stregone’ di Dukas, scherzo sinfonico ispirato all’omonima ballata di Goethe noto ai più piccoli per essere stato rappresentato da Walt Disney in uno degli episodi del celeberrimo film di animazione ‘Fantasia’, dove a vestire i panni del maldestro apprendista cui sfugge il controllo della bacchetta magica sottratta all’ignaro stregone era il grande, simpaticissimo Topolino.

La Form, ‘la colonna sonora delle Marche’, è diretta da Aram Khacheh, giovane direttore tra i fondatori del Bazzini Consort, di cui è attualmente direttore artistico e musicale; la voce recitante è di Lucia Palozzi, attrice e autrice che collabora con la compagnia Teatro Giovani Teatro Pirata e con l’Orchestra per i family concert. Biglietto 5 euro. Info e prenotazioni 0731206888 e [email protected]

Sempre a Jesi, stasera (ore 21.15) il Teatro ‘Il Piccolo’ ospita la serata conclusiva del ‘Festival Marche in Atti’, che ha visto cinque compagnie amatoriali della nostra regione sfidarsi per rappresentare le Marche al ‘Gran Premio Nazionale’ della Fita (Federazione italiana teatro amatori). Oggi sapremo dunque chi accederà alla fase nazionale del ‘Gran Premio’.

Oggi (ore 18) c’è anche un altro appuntamento dedicato ai più piccoli. E’ il film di animazione ‘Principi e principesse’ di Michel Ocelot, in programma al Ridotto delle Muse di Ancona). E’ una raffinata fiaba ispirata alla tecnica del teatro delle ombre, in cui due ragazzi viaggiano nel tempo e nello spazio: dall’Antico Egitto al Medioevo, dall’arte giapponese alla più classica delle fiabe (il bacio della principessa al rospo) rovesciata in una situazione comica.