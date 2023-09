Pergolesi Spontini a Jesi: ecco i Wine Concert

La bellezza della musica, l’incanto del paesaggio, il gusto del buon vino di "scena" al XXIII Festival Pergolesi Spontini ripartito questa settimana con due nuovi "Wine Concert" ospitati in aziende vitivinicole dei Castelli di Jesi. Ieri la cantina Casalfarneto di Serra De Conti oggi (ore 18) Vignamato di San Paolo di Jesi. Si tratta di un format già sperimentato con successo nelle scorse edizioni del Festival e che quest’anno – nei primi due dei quattro concerti in cantina con degustazione e visita della cantina - è stato premiato dal tutto esaurito di un pubblico davvero internazionale, con tanti turisti presenti tra gli spettatori. Un modo diverso di vivere la musica, tra sapori e profumi del territorio. Oggi alla Cantina Vignamato di San Paolo di Jesi c’è Coralie Camuti, giovane pianista siciliana in un programma dedicato a Franz Liszt (1811-1886) con le due Légendes St. Francois D’Assise "La Prédication aux oiseaux" e St. Francois De Paule "Marchant sur les flots", e a Fryderyk Chopin (1810-1849) con 3 Mazurkas e la Sonata per pianoforte n. 2 in si bemolle minore, Op. 35. Nel week end, il Festival Pergolesi Spontini ritorna a Jesi con due eventi al Teatro Pergolesi.