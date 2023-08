Pergolesi Spontini, arrivano 800mila euro

Oltre 873mila euro per lo spettacolo dal vivo aggiuntivi dal ministero al Festival Pergolesi Spontini e alla stagione lirica, il sindaco esulta: "Stiamo lavorando nella direzione giusta". "Sono molto soddisfatto – rimarca Fiordelmondo – come presidente e come sindaco. Con l’assessore Brecciaroli e i direttori tecnici e artistico, abbiamo lavorato in modo da poter coniugare tradizione ed innovazione. Stiamo già immaginando insieme ciò che potrà spingerci ad essere ancora migliori". "Un’ottima notizia, segno che il lavoro di qualità premia – aggiunge l’assessore alla cultura Luca Brecciaroli – L’amministrazione comunale e la Fondazione stanno lavorando in stretta sinergia e collaborazione per offrire alla città, e non solo, spettacoli e appuntamenti culturali interessanti e anche al passo con la contemporaneità. Prova ne è il riconoscimento ministeriale per la stagione lirica e il Festival, così come gli ottimi risultati della stagione di prosa e dalla altre iniziative come le affollate e piacevoli serate dell’anteprima del Festival Pergolesi Spontini".