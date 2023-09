"Pergolesi Spontini", chiusura del festival

Si chiude con un doppio appuntamento oggi il Festival Pergolesi Spontini. Si comincia già in mattinata alle 11 quando ci sarà l’appuntamento con "Residart IV" all’auditorium di Santa Teleucania a Morro D’Alba. Protagonisti saranno il pianista Keigo Mukawa e il Quartetto Elmore composto dai violinisti Xander Croft e Miles Ames, e da Inis Oírr Asano alla viola e Felix Hughes al violoncello.

L’Elmore Quartet è un dinamico e pluripremiato giovane ensemble britannico, fondato nel 2017 al Royal Northern College of Music di Manchester, uno dei più prestigiosi conservatori al mondo. In programma, la Chiaconne di J.S. Bach nella versione per pianoforte da F. Busoni, e il Quintetto per quartetto d’archi e pianoforte op.34 di Johannes Brahms.

Tra danza, musica e letteratura, si proseguirà poi nel pomeriggio alle 18 al Teatro Pergolesi di Jesi dove sarà messo in scena lo spettacolo "Le strade di Pasolini", su musiche di J.S. Bach e N. Paganini, e i testi di Pier Paolo Pasolini: una nuova produzione del Festival Pergolesi Spontini firmata nella sceneggiatura e regia da Riccardo Puglisi e nelle coreografie da Kris, per una produzione di Musica Insieme in collaborazione con KC Artist e Bernstein School of Musical Theatre.

Sul palco si esibiranno la violinista Giulia Cellacchi e il beatboxer Alien Dee, figura assai nota sulla scena live italiana; solista sarà uno straordinario danzatore e coreografo come Carlos Kamizele, già ospite di Roberto Bolle a "Danza con me", interprete richiestissimo dai teatri internazionali. Gli attori sono Gabriele Duma, Alessia Mangini, Alex Sanchez, Filippo Tagliaferri, danzano Deborah Pini, Shorty e Filippo Tonini.

Per informazioni e biglietti: 0731 206888.

sa. fe.