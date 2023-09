Pergolesi Spontini: due eventi Da Beethoven al Barocco

Prosegue il Festival Pergolesi Spontini con un doppio appuntamento nella giornata di oggi. Si comincia già dal mattino, alle 11, all’interno del giardino di Villa Trionfi Honorati a Jesi con il primo di quattro concerti "Residart" di musica da camera in collaborazione Residart Festival e Orlando European Summer Course for Chamber Music. Protagonista sarà il quartetto Elmore che si esibirà in un programma di musiche di Ludwig van Beethoven (quartetto per archi op. 18 n. 6), e Franz Schubert (quartetto per archi n. 14 D. 810 Ver Tod und das Mädchen). Il quartetto Elmore giovane ensemble britannico è composto dai violinisti Xander Croft e Miles Ames, da Inis Oírr Asano alla viola e da Felix Hughes al violoncello. Vincitori del Tunnell Trust Awards 2020, gli Elmore String Quartet (ex Freeman String Quartet) sono un giovane e dinamico ensemble formatosi al Royal Northern College of Music nel 2017.

Poi stasera alle 21 ci si sposterà al Teatro Pergolesi di Jesi con il "concerto Barocco": Federico Guglielmo, primo violino di spalla di The Academy of Ancient Music di Christopher Hogwood, vincitore di alcuni tra i maggiori concorsi nazionali ed internazionali di violino e musica da camera, si esibirà come violino solista e direttore dell’Accademia d’Archi "G.G. Arrigoni". Quest’ultima è una compagine nata nel 2009 che si rivolge a giovanissimi musicisti quale laboratorio per il perfezionamento nell’ambito della musica da camera e di quella orchestrale. Il programma del concerto di questa sera sarà dedicato alla "Musica a Berlino e per la corte di Federico il Grande", con brani di Johann Gottlieb Graun, Wilhelm Friedemann Bach, Carl Philipp Emanuel Bach e Felix Mendelssohn Bartholdy.

Per informazioni e biglietti è possibile chiamare il numero: 0731 206888.

