Pergolesi, stagione lirica nel segno di Spontini

Due titoli spontiniani, uno di Verdi e uno di Rossini per la 57esima stagione lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi di Jesi al via il 18 ottobre. Fino al 22 dicembre si celebrerà l’opera e la memoria di Gaspare Spontini, in occasione del 250enario della nascita del grande musicista marchigiano che divenne compositore di imperatori e re, a Parigi con Napoleone e a Berlino con Federico Guglielmo III di Prussia.

Il cartellone con la direzione artistica di Cristian Carrara vedrà in scena "La Vestale" (1807) di Spontini, e la prima esecuzione in epoca moderna dell’opera "I Quadri Parlanti" (1800, dello stesso compositore), uno dei quattro manoscritti autografi ritrovati nel 2016 nella Biblioteca del Castello d’Ursel in Hingene (Belgio). Completano la stagione una nuova produzione de "Il Turco in Italia" di Gioachino Rossini, e "La traviata" di Giuseppe Verdi.

Il sipario si alzerà il 18 ottobre alle 20,30 (replica il 20 ottobre ore 16) con la tragédie-lyrique in tre atti "La Vestale" su libretto in lingua francese di Victor-Joseph-Étienne de Jouy, con revisione sull’autografo della Scuola di Filologia dell’Accademia di Osimo a cura di Federico Agostinelli e Gabriele Gravagna.

L’opera, assente dal Pergolesi da quasi 40 anni andrà in scena in una nuova produzione tra le Fondazioni Pergolesi Spontini, Fondazione Teatri di Piacenza, Teatro Verdi di Pisa e Ravenna Manifestazioni. La direzione musicale è di Alessandro Benigni, che nel 2008 ha diretto un concerto a Parigi con la Spontini Wind Orchestra. Regia, scene e costumi sono affidati a Gianluca Falaschi, vincitore del Premio Abbiati.

Le coreografie sono dello jesino Luca Silvestrini, direttore artistico e fondatore di Protein Dance di Londra, una delle voci più distintive del teatro danza britannico. Light designer è Emanuele Agliati.

Suona l’Orchestra La Corelli, il Coro è del Teatro Municipale di Piacenza, in scena un cast in cui spiccano Carmela Remigio nel ruolo del titolo, e il baritono Bruno Taddia che canta Licinius, con Joseph Dahdah nel ruolo di Cinna, Daniela Pini quale Grande Vestale, Adriano Gramigni interprete del Gran Pontefice, e Kilo Patrick Sullivan nella doppia veste di capo degli Aruspici e di console.

Si prosegue l’8 novembre (ore 20,30) e il 10 (ore 16) con "Il Turco in Italia", dramma buffo in tre atti opera buffa di Rossini (1814).

Hossein Pishkar è maestro concertatore e direttore d’orchestra sul podio dell’Orchestra Giovanile "L. Cherubini" e del Coro Lirico Veneto. La regia è di Roberto Catalano, le scene di Guido Buganza. Selim è interpretato da Maharram Huseynov, Donna Fiorilla è Elena Galitskaia, Don Geronio è Giulio Mastrototaro.

Il 29 novembre e il 1 dicembre la prima esecuzione assoluta in tempi moderni de "I Quadri Parlanti" di Spontini, diretta da Giulio Prandi sul podio del Time Machine Ensemble,per la regia è di Gianni Marras.

Chiude il festival il 20 e 22 dicembre "La traviata" di Giuseppe Verdi, proprosta nello storico allestimento "degli specchi" voluto dallo scenografo Josef Svoboda. Nir Kabaretti dirige la Form e il coro Archè di Pisa, regia e luci sono di Henning Brockhaus.

Sara Ferreri