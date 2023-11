Pergolettese all’esame Atalanta. Abbate: "C’è voglia di riscatto"

CREMA (Cremona)

Incontro casalingo per la Pergolettese che oggi pomeriggio alle ore 18,30 ospita allo stadio Voltini l’Atalanta under 23 in uno dei tanti derby lombardi in programma in questo girone A di lega pro.

La formazione cremasca cerca davanti al pubblico amico un risultato positivo per riscattare la pesante sconfitta rimediata nello scorso fine settimana sul terreno della capolista Mantova. Stando alle indicazioni della rifinitura che si è svolta al centro sportivo Bertolotti confermato il modulo 3-5-2 che dovrà essere efficace in tutte le zone del campo cercando di limitare il più possibile il temibile attacco nerazzurro.

Mister Matteo Abbate: " Con l’Atalanta under 23 vogliamo il riscatto immediato, i ragazzi in settimana hanno lavorato bene e siamo pronti per questa gara davanti ai nostri tifosi dove vogliamo fare bene. Siamo reduci da una sconfitta pesante come risultato dove però abbiamo fatto una buona prestazione".

Raffaele Sisti