Pergolettese, con Arzignano è scontro salvezza

CREMA (Cremona)

Impegno in trasferta per la Pergolettese che oggi pomeriggio alle ore 18,30 affronta l’Arzignano in uno scontro salvezza importante visto che le due formazioni sono appaiate in classifica con entrambe 17 punti. I gialloblù reduci dal bel pareggio ottenuto nel posticipo di lunedì al Voltini contro la corazzata Padova cercano in terra veneta i tre punti per allontanare la pericolosa zona play out che al momento dista da Lambrughi e compagni di solo due lunghezze sotto. Stando alle indicazioni della rifinitura che si è svolta ieri mattina al centro sportivo Bertolotti dovrebbe essere confermato il modulo 3-5-2 che dovrà essere efficace in tutte le zone del campo. Per quanto riguarda la formazione lo staff tecnico scioglierà gli ultimi dubbi a ridosso del fischio iniziale dopo aver fatto attente valutazioni. Il match odierno sarà diretto dal Signor Adolfo Baratta di Rossano. A presentare la gara di oggi mister Matteo Abbate: " Ad Arzignano voglio rivedere la stessa convinzione vista lunedì con il Padova,solo così si potrà portare a casa un risultato positivo. In questo momento non siamo ancora guariti del tutto,siamo convalescenti e dobbiamo assolutamente tenere alta la guardia e evitare ricadute perché in questo momento ammalarci ancora sarebbe pericoloso. Andiamo ad affrontare una squadra che corre molto e che metterà in campo tanto agonismo" conclude il tecnico cremasco".

RISULTATI:Pro Patria-Atalanta 1-0, Virtusvecomp-Triestina 0-2.

LE PARTITE: AlbinoLeffe-Pro Vercelli, Alessandria-Fiorenzuola, Arzignano V.-Pergolettese, Giana Erminio-Trento, Mantova-Renate, Novara-Vicenza, Padova- Lumezzane, Pro Sesto-Legnago.

CLASSIFICA: Mantova 35 punti; Padova, Triestina 33; Pro Vercelli, Vicenza 25; Virtus Verona 24; Atalanta U23 23; Trento 22; Giana Erminio 21; Renate 20; Legnago Salus, Albinoleffe 19; Lumezzane 18; Arzignano, Pergolettese, Pro Patria 17; Pro Sesto 15; Alessandria 12; Novara, Fiorenzuola 10.

Raffaele Sisti