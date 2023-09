Pergolettese-Renate punti pesanti nel derby

CREMA (Cremona)

Impegno casalingo per la Pergolettese che alle 18,30 ospita allo stadio Voltini il forte Renate in uno dei tanti derby lombardi in programma in questo girone A. La formazione cremasca cerca un risultato positivo per riscattare la sconfitta rimediata domenica scorsa a Lumezzane dove Soncin e compagni hanno faticato molto in fase offensiva. Stando alle indicazioni della rifinitura che si è svolta ieri al centro sportivo Bertolotti mister Matteo Abbate dovrebbe riproporre il modulo 3-5-2 che dovrà essere efficace in tutte le zone del campo. Per la sfida con i nerazzurri tornerà a disposizione il bomber Alessandro Più.

Per quanto riguarda il Renate la compagine allenata dal tecnico Massimo Pavanel cerca a Crema i tre punti per rimanere agganciata alle zone nobili della classifica. La squadra è reduce da una vittoria e un pareggio ottenute nei primi due incontri della stagione e l’intento è quello di allungare la striscia positiva anche nell’ostico stadio di via De Gasperi contro un’avversario che in casa riesce sempre a fare bene.

Raffaele Sisti