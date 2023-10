Pericoli e prevenzione. Torna "Io non rischio"

Volontariato di protezione civile, istituzioni e mondo della ricerca scientifica tornano in piazza per diffondere la conoscenza dei rischi naturali nel nostro Paese e delle buone pratiche di protezione civile. Volontarie e volontari saranno presenti negli spazi informativi “Io non rischio”, nei gazebo allestiti su gran parte del territorio nazionale, per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i cittadini sul rischio sismico, sul rischio alluvione e sul maremoto.

Sabato 14 e domenica 15 ottobre in contemporanea con le altre città italiane, anche le associazioni Anpas: PA Avis Montemarciano, Croce Gialla Falconara, Croce Verde Castelfidardo, Croce Verde San Benedetto del Tronto (con FISA Salvamento Acquatico), Croce Azzurra Fabriano partecipano alla campagna “Io non rischio”– Buone pratiche di protezione civile”. "Il sistema più efficace per difendersi da un rischio è conoscerlo. – Ha dichiarato il Presidente Anpas Marche Andrea Sbaffo - La campagna di sensibilizzazione “Io non rischio” diffonde la cultura della prevenzione e la conoscenza delle buone pratiche di protezione civile accrescendo al contempo la consapevolezza dei rischi naturali presenti sul nostro territorio".