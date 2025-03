Pericolo processionarie, collari sugli alberi

Al via la campagna anti processionaria del pino nelle aree verdi più esposte. È partita, infatti, la lotta del Comune di Falconara contro la diffusione dell’insetto che può arrivare a mettere in pericolo tanto la salute umana, quanto quella degli animali domestici come i cani. "Non più un obbligo, ma una scelta dell’amministrazione comunale a tutela della salute", rivendicano dal Castello. Una scelta figlia della presenza di nidi su diverse tipologie di piante e in seguito ad alcune segnalazioni arrivate da numerose zone della città. Così l’assessorato all’Ambiente ha deciso di intervenire subito, prima che le larve si schiudano e gli insetti scendano a terra. Gli interventi saranno attuati grazie al posizionamento di "collari" lungo il tronco delle piante, per "raccogliere" gli insetti e impedirne la discesa. Ieri mattina sono stati installati i primi in via Volta e nel parcheggio della scuola Moro. Si proseguirà nei prossimi giorni fino a esaurimento dei collari in via Ville, via Campania, via Puglia, via Umbria, via Liguria, via Valle d’Aosta, via Alto Adige, via Emilia, via Trentino, via Lazio, via Galilei, via VIII Marzo, via Montale. L’invito a prendere provvedimenti contro la processionaria del pino è stato inviato anche ai privati attraverso email agli amministratori condominiali. È stata inoltre rinnovata la campagna di informazione sulla processionaria del pino e sui rischi cui sono esposte le persone e gli animali attraverso il sito istituzionale e i canali social. "Nonostante la normativa di riferimento non imponga più l’obbligo di intervento – commenta l’assessore all’Ambiente Elisa Penna – e il fenomeno quest’anno si sia manifestato prematuramente, nelle scorse settimane ci siamo attivati per monitorare la situazione, individuare le piante coinvolte e acquistare appositi collari per la cattura delle processionarie. Sono iniziate le prime installazioni, che proseguiranno nei prossimi giorni per garantire la sicurezza di tutti, inclusi i nostri amici a quattro zampe". La processionaria del pino è un lepidottero le cui larve sono urticanti e rappresentano un rischio per la salute pubblica delle persone e degli animali e per l’ambiente. Tali larve sono infatti provviste di peli urticanti, simili a piccoli arpioni di dimensioni quasi microscopiche che provocano reazioni allergiche con irritazione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie a causa dell’azione fisica dovuta alla struttura del pelo e al rilascio, nel momento del distacco, di una proteina solubile ad azione urticante. Gli animali domestici, in particolare cani e gatti, sono tra i più vulnerabili a causa del loro istinto di avvicinarsi a questi insetti. Ecco, dunque, la necessità di azioni più incisive.