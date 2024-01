Permessi di sosta per residenti: scattano i rinnovi senza aumenti

I residenti del centro storico di Osimo possono rinnovare i permessi per la sosta. "I costi dei pass sono rimasti invariati – dice l’assessore alla Polizia Federica Gatto -. In questi 10 anni, nonostante i rincari e le difficoltà economiche del periodo storico, le tariffe per lo sosta non sono state toccate e si è anche riusciti a rendere strutturale mezz’ora di gratuita per chi paga almeno un’ora e gli stalli a disco orario. Coscienti poi delle difficoltà per i residenti, abbiamo eliminato la diversificazione delle zone in cui poter sostare, mantenendo l’alta rotazione ma prevedendo fasce orarie più ampie per la sosta, dalle 11.30 alle 15.30 e dalle 19.30 alle 9.30 del mattino successivo. Sul fronte della mobilità urbana, in questi anni si è molto lavorato per rendere più fruibile la struttura del maxiparcheggio, una grande risorsa per la città, ammodernandolo, rendendolo più accessibile grazie alla realizzazione dell’ascensore e soprattutto sostenibile attraverso l’impianto fotovoltaico. Si è formato poi un servizio molto efficiente che vede coinvolti Polizia locale, dipartimento del territorio e Osimo Servizi che permette puntuali interventi sul territorio. In particolare quest’anno molti sono stati gli interventi che hanno riguardato la gestione della segnaletica".

Il rinnovo del permesso potrà essere fatto online entro il 29 febbraio. E’ possibile recarsi negli uffici della Polizia locale solo per coloro che non hanno la possibilità di utilizzare la procedura online a partire da mercoledì 24 previo appuntamento telefonico.