Permessi, patto tra Questura e Università

Procedure più agili, tempi di attesa ridotti e un filo diretto per risolvere ogni problema. L’Università Politecnica delle Marche e la Questura di Ancona tendono la mano agli studenti internazionali, sempre più numerosi nell’ateneo dorico, e firmano una convenzione per rendere meno tortuoso il percorso per ottenere o rinnovare il permesso di soggiorno. L’accordo, presentato ieri e valido per i prossimi due anni, nasce da un’esigenza concreta: l’aumento costante di iscritti provenienti da ogni parte del mondo, per i quali il permesso di soggiorno è il documento chiave per poter studiare e vivere in Italia. Cosa cambia in concreto? La Questura si impegna a formare direttamente il personale dell’Ateneo che si interfaccerà con gli studenti, garantendo così informazioni precise e aggiornate. Verrà creato un canale informativo privilegiato tra i due enti e ci sarà maggiore flessibilità nel fissare o spostare gli appuntamenti in base alle esigenze degli studenti, come viaggi di studio o esami. Dal canto suo, la Politecnica potenzierà i servizi di supporto e consulenza. Sarà individuato un ufficio apposito, con personale di riferimento che dialogherà costantemente con l’Ufficio Immigrazione della Questura. "Questa convenzione rappresenta un importante passo avanti nel rafforzamento dei servizi dedicati agli studenti internazionali, componente sempre più significativa della nostra comunità accademica", ha commentato il Rettore Gian LucaGregori. Soddisfazione è stata espressa anche dal Questore di Ancona: "Questo protocollo è l’esempio di come la sinergia tra istituzioni pubbliche possa portare a soluzioni concrete. L’obiettivo comune è garantire a tutti gli studenti internazionali il diritto allo studio, riducendo i tempi di attesa per un documento così importante" ha sottolineato Alessandra Andresciani, Direttrice Generale Vicaria.