Perseguita ex e suocera. A processo per stalking

Lasciato dalla compagna avrebbe iniziato a perseguitare sia lei che madre. Con l’auto sarebbe transitato più volte sotto casa avvicinandole e seguendole perfino in farmacia dove avrebbe detto alla ex suocera: "Ti è stato rotto il vetro dell’auto ma non finisce qui, più avanti succederà molto peggio". Era marzo 2022. La vettura in effetti era stata danneggiata e non è stato l’unico danno. Con l’accusa di stalking è finito a processo un 52enne napoletano residente a Jesi. I fatti persecutori sono accaduti da marzo ad agosto del 2022. L’imputato, difeso dall’avvocato Giacomo Curzi, aveva conosciuto la ex, parte civile insieme alla madre con l’avvocato Alessandro Sorana, durante il lockdown. Vivevano nello stesso palazzo e dopo poco sono andati a convivere. La relazione però poi è stata interrotta dalla donna, 45 anni, siciliana. Il 52enne da quel momento avrebbe reso la vita difficile a lei e alla madre. Cosi hanno testimoniato le vittime in tribunale davanti al giudice Corrado Ascoli. La loro vettura avrebbe subito diversi atti vandalici, una volta era il vetro, un’altra le ruote, un’altra ancora la carrozzeria. "Sono arrivata a lasciare l’auto a Chiaravalle - ha raccontato la ex suocera - per evitare che venisse danneggiata. Alla fine siamo tornate a vivere a Catania". A giugno del 2022 il napoletano avrebbe seguito la ex con un furgone minacciandola di fare del male al figlio se lo avesse denunciato. A luglio le avrebbe dato un pugno in strada. Sentito anche l’imputato che ha negato tutti i fatti.