Perseguita la ex compagna. Ammonito dal questore

Perseguita la ex compagna che lo aveva lasciato, ammonito dal questore. Il provvedimento è scattato in questi giorni nei confronti di un quarantenne italiano che in diverse occasioni ha reso la vita impossibile alla donna con cui aveva avuto una lunga relazione sentimentale. L’uomo non si rassegnava alla fine della loro storia e ha iniziato ad adottare un comportamento assillante nei confronti della ex compagna, consistente nell’inoltrarle numerosi messaggi dai toni offensivi e minacciosi, tramite Whatsapp, nonché nell’appostarsi sotto l’abitazione e nelle vicinanze dei luoghi abitualmente frequentati dalla stessa. Per la vittima lui era diventato una sorta di ossessione, temeva di incontrarlo e di subire aggressioni da parte sua. Malgrado la donna avesse provveduto anche a bloccare l’utenza telefonica dell’uomo, per non ricevere più messaggi e chiamate da parte del 40enne, lui continuava anche nei giorni seguenti a contattarla, sia via mail che attraverso una diversa utenza telefonica da cui continuava ad offenderla.

La misura di prevenzione è stata emessa per stalking. Il questore Cesare Capocasa ha invitato l’uomo a tenere un comportamento conforme alla legge e ad astenersi dal commettere condotte persecutorie in futuro sulla ex. Se una persona già ammonita continua a vessare la parte lesa, la condotta diventa perseguibile d’ufficio dalle forze dell’ordine, senza che occorra specifica querela. La Polizia di Stato ricorda infine che le segnalazioni possono essere inviate anche tramite l’app ufficiale YouPol, scaricabile gratuitamente sui devices Apple o Android. Sono 58 gli ammonimenti emessi dal questore Capocasa da inizio anno.