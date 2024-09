Perseguita la vicina anche con offese razziali e urla insulti ai figli piccoli: anziana a processo

Perseguitata dalla vicina di casa che non avrebbe tollerato i rumori fatti e anche le origini straniere della sua famiglia. In una occasione le avrebbe strappato le lenzuola stese dal balcone, in un’altra si sarebbe inventata dei rumori per lavori edili durati molte ore chiamando i carabinieri, poi l’avrebbe minacciata di morte e offesa così: "Zozza, torna al paese tuo, marocchina che ci fai qui, ti ammazzo". Ad uno dei figli, di sei anni, che soffriva di tic motori, gli avrebbe detto: "Te piasse un cancro alla testa". A subire tutto questo sarebbe stata una 38enne marocchina che aveva acquistato a Fabriano un appartamento sopra quello di una 70enne, del posto. L’anziana, che a giro attaccava anche gli altri condomini con atteggiamenti aggressivi e ossessivi, l’avrebbe presa di mira offendendola di continuo, anche quando era incinta di 7 mesi, se sentiva un rumore di troppo provenire dall’abitazione dove la donna abitava con marito e due figli piccoli. Denunciati i fatti ai carabinieri la 70enne è finita a processo per minacce e stalking aggravati dalla discriminante razziale. Ieri mattina, al tribunale di Ancona, è stata sentita la vittima, parte civile nel procedimento con l’avvocato Cesira Carnevali. La 38enne ha raccontato, davanti al giudice Carlo Cimini, tutto quello che ha patito da gennaio del 2019 ad aprile del 2022. "Mi ha preso di mira da quando ho messo piede lì - ha riferito la donna in aula - mi guardava sempre brutto e come sentiva rumori si affacciava dal balcone per offendermi. Mi urlava cafona, zozza, torna al paese tuo. Anche davanti a mio figlio offendeva e insultava pure lui, gli augurava di rimanere paralizzato e che gli prendesse un cancro. Mio figlio faceva le elementari, era terrorizzato. Abbiamo dovuto cambiare il nostro stile di vita. Dispetti continui, suonava il campanello quando dormivo poi scappava. Se venivano a trovarci parenti e amici urlava anche contro di loro. Siamo stati costretti a non invitare più nessuno dalla vergogna. Abbiamo comprato quella casa con i sacrifici ma non siamo liberi in casa nostra. Anche domenica mi ha insultata". L’aggravante razziale è stato contestato perché l’imputata, che rigetta ogni accusa, difesa dall’avvocato Diego Carmenati, avrebbe intrattenuto una conversazione sui social dove parlava male della famiglia marocchina con riferimenti offensivi per le loro origini e dicendo "spero spariscano dalla faccia della terra". In una occasione avrebbe tentato di lanciare addosso alla vittima anche un portaombrelli gridando "ti ammazzo". Prossima udienza l’8 ottobre.

Marina Verdenelli