Perseguita l’ex ragazza: braccialetto elettronico

Dovrà mantenersi a un chilometro di distanza dall’ex convivente, un 34enne jesino, in seguito all’esecuzione dell’ordinanza di divieto di avvicinamento alla persona offesa (e ai luoghi da lei frequentati) con l’applicazione del braccialetto elettronico. La misura cautelare è scattata per presunti atti persecutori perpetrati nei confronti dell’ex partner. È stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona ed è stata eseguita martedì dalla Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica sicurezza di Jesi, al termine dell’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica dorica.

L’uomo, per le sue condotte aggressive e morbose che sarebbero sfociate anche in percosse, era già stato sottoposto – nell’ottobre 2024 – a tale misura, poi revocata per un ritorno affettivo con la donna. Tuttavia la situazione di violenza persecutoria, dopo poco tempo, si sarebbe ripresentata. Di qui, dunque, si è arrivati all’adozione della nuova misura. Che è arrivata, peraltro, all’indomani della manifestazione di lunedì sera in centro storico a Jesi, con fiaccole di luce e i tintinnii dei mazzi di chiave per fare rumore e dire no ad ogni forma di violenza di genere.

La Polizia di Stato del Commissariato jesino, si legge in una nota, "sollecita le vittime di reati in tema di violenza domestica a non soprassedere né sottovalutare i fatti, a confidare nell’operato delle forze di polizia, denunciando i fatti, ponendo così fine alle vessazioni fisiche e psicologiche tenute nascoste per troppo tempo per paura del giudizio altrui". Il messaggio che risuona forte e chiaro: "C’è una possibilità di scelta, c’è un’alternativa: riporre piena fiducia nell’azione tempestiva e risolutiva della Polizia di Stato in piena condivisione con la Procura, recuperando quelle libertà e autostima perdute nel tempo".