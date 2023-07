Perseguita una vedova "Dovete pagarmi il debito" Ammonito per stalking

Riavere quei soldi per lui era tutto. Così un 70enne ha iniziato a perseguitare una vedova per farsi dare da lei il denaro che aveva prestato al marito ormai morto. L’uomo si sarebbe piazzato sotto casa della famiglia del defunto, spirato da pochi mesi, e avrebbe suonato di continuo il campanello e bussato con insistenza alla porta. La vedova e i suoi figli se lo ritrovavano ovunque. "Dovete pagarmi il debito" li assillava promettendo anche ripercussioni se non lo avessero fatto. In una occasione si è spinto anche sul posto di lavoro della donna per cercare informazioni tramite il titolare dell’azienda e farsi dire il ruolo che ricopriva. Esasperata la donna si è rivolta alla polizia e il 70enne è stato ammonito dal questore per stalking. E’ l’ennesimo provvedimento di questo tipo emesso da Cesare Capocasa, su istruttoria dell’ufficio Misure di Prevenzione della Polizia Anticrimine, notificato nelle ore scorse. Il provvedimento si è reso necessario in quanto l’uomo aveva messo in atto numerose condotte moleste e persecutorie, invadenti della sfera giuridica della donna e dei suoi figli, ancora in lutto per la morte del padre. Il credito vantato poi era noto solo al creditore. Il continuo perdurare di questi comportamenti ha portato la vittima a denunciare per far cessare le condotte persecutorie. Negli ultimi giorni stava ricevendo anche telefonate e il 70enne si era appostato anche sotto casa dei figli. Con l’ammonimento emesso è stato intimando allo stalker di interrompere ogni tipo condotta lesiva nei confronti della donna e della sua famiglia, pena una misura più severa nei suoi confronti che può arrivare anche all’arresto. La misura di prevenzione, nota come "ammonimento del questore", costituisce un efficace deterrente volto a contrastare il fenomeno dello stalking, prima che degeneri e si concretizzi in azioni aggressive, sia di tipo fisico che di tipo psicologico. Il provvedimento non entra nel merito della legittimità della pretesa economica, che starà poi alle parti risolvere, ma nel modo in cui il reato si manifesta perché fa cambiare abitudini alla vittima e ingenera in lei uno stato di ansia perenne. "Esserci sempre è innanzitutto intervenire prima che le situazioni degenerino – commenta il questore - . In un momento storico in cui anche le fragilità economiche rappresentano un’emergenza sociale è nostro preciso obbligo tutelare tutte le vittime vulnerabili che necessitano del nostro aiuto".

ma. ver.