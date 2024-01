"Perso mezzo milione di ore di produzione"

Oltre mezzo milione di ore di produzione perse nel 2023 nel distretto industriale di Fabriano (Ancona) tra fermate aggiuntive, ricorso ad ammortizzatori sociali conservativi e contratti di somministrazione non rinnovati; e per il nuovo anno, il 2024, nel settore dell’elettrodomestico sono previsti dei volumi produttivi ai minimi storici. Ne dà notizia la Fiom Cigil. Il responsabile per il distretto fabrianese, Pierpaolo Pullini, torna a chiedere la convocazione urgente del tavolo di crisi da parte del ministero delle imprese e del made in Italy.