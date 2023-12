Persona molesta vicino a un hotel

La scorsa nottata, intorno alle 2:30 circa, i poliziotti sono intervenuti presso un hotel non distante da piazza Ugo Bassi in quanto veniva segnalata la presenza di una persona molesta.

Giunti sul posto gli operatori identificavano l’uomo, di circa 55 anni, già noto e con problemi psichiatrici, regolare ospite della struttura. Sul posto erano presenti anche i Vigili del Fuoco, allertati dallo stesso uomo, il quale aveva segnalato un principio di incendio. Nei fatti la segnalazione era del tutto infondata poiché, dagli accertamenti effettuati, non veniva riscontrata nessuna anomalia. Alla luce della situazione i poliziotti riportavano la situazione alla tranquillità e richiedevano l’intervento di personale medico che, giunto sul posto, trasportava il soggetto in ospedale per un consulto specialistico.