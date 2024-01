Personaggi del paese nel calendario Avis

La feconda collaborazione tra la sezione Avis di Agugliano ed il Centro studi storici di Agugliano e Castel d’Emilio quest’anno ha prodotto il calendario Avis 2024, che non è solo un calendario ma un vero e proprio sussidio multimediale di storia locale. Per ogni mese, scansionando un qr code, è possibile scoprire la storia di un personaggio importante per il paese, tramite il collegamento alla sezione video del sito internet del Centro. Tutti i video, di breve durata, sono stati creati per questo scopo e illustrano 12 figure illustri che dal primo secolo avanti Cristo fino al 1990 hanno avuto grande rilevanza per la storia delle comunità che vivono nell’attuale territorio del Comune di Agugliano. Oltre a ciò, nella penultima pagina del calendario Avis, sono stati creati altri 12 qr code che rimandano ad altrettanti video che raccontano la storia dei maggiori monumenti del paese. Per questo tale formula culturale, unica come proposta, rappresenta un regalo che non si esaurirà con il passare dei giorni del prossimo anno ma potrà essere inserito nelle biblioteche di ogni casa e consultato in qualsiasi momento. La proposta è stata già gradita di cittadini.