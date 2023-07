Personale Sanitario in Difficoltà, Emergenza a Torrette e al Salesi

Non siamo neppure a metà del periodo estivo e la necessità di garantire le ferie al personale sanitario sta mettendo in grossa difficoltà l’organizzazione dei turni nei reparti dei tre presidi dell’azienda ospedaliero-universitaria delle Marche. Piante organiche ridotte all’osso, proroghe di contratti a tempo senza le tanto invocate stabilizzazioni e l’aumento degli ingressi in ospedale e degli accessi ai pronto soccorso rischiano di mettere in ginocchio il principale polo ospedaliero regionale. La situazione dei due pronto soccorso, a Torrette e al pediatrico Salesi, è attenzionata dai vertici aziendali, ma le difficoltà sono all’ordine del giorno.

Le dotazioni di personale al Salesi non sono sufficienti in caso di emergenze, specie durante i turni di notte quando gli infermieri in servizio sono appena due. Dall’emergenza pandemica e fino a pochi mesi fa le dotazioni infermieristiche hanno visto il taglio di una unità ogni turno: da 4-4-3, mattino, pomeriggio e notte, a 3-3-2. D’estate gli accessi sono di gran lunga superiori rispetto al resto dell’anno vista la presenza di migliaia di turisti nell’anconetano, considerando che il presidio pediatrico del Salesi è unico nel suo genere per i bambini sotto i 14 anni.

La direzione aziendale è alle prese con una grave carenza di personale che la Regione non sembra riuscire a risolvere. Ieri, in linea generale, giornata abbastanza tranquilla nei due pronto soccorso di Ancona. Attese mai superiori alle 4 ore a Torrette e sotto controllo al Salesi dopo il picco delle dieci ore dell’altro giorno.