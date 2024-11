Perticari al gelo, a scuola ci vanno i genitori

Liceo Perticari, ieri gli studenti sono rimasti a casa, in classe, in segno di protesta sono arrivati i genitori: i riscaldamenti non funzionano dal 1 novembre, giorno in cui il sindaco Massimo Olivetti ne ha autorizzato l’accensione. "Serve maggiore attenzione per le scuole della nostra città" le parole di Olivetti che ieri ha incontrato genitori e dirigente. Un problema che ha portato studenti, docenti e personale Ata all’esasperazione, tanto che i ragazzi per alcuni giorni si sono recati a scuola con le coperte. Stiamo cercando di risolvere il problema relativo al riscaldamento, che entro breve dovrebbe essere rimesso a posto", afferma il Presidente della Provincia Daniele Carnevali in merito ai riscaldamenti mal funzionanti del Liceo Perticari di Senigallia. "Siamo vicini agli studenti che hanno dovuto seguire le lezioni in condizioni di difficoltà, ma i lavori di consolidamento sismico erano necessari proprio per mettere ancora di più in sicurezza la struttura – conclude Carnevali – e le ultime notizie ci dicono che entro due o tre giorni la situazione tornerà alla normalità per tutti, studenti e professori". Il guasto è stato ripristinato: "Il motivo del malfunzionamento – spiegano dagli uffici della Provincia l’ingegner Alessandra Vallasciani - va ascritto alla necessità di realizzare dei lavori di adeguamento sismico all’esterno della scuola che hanno necessitato lo spostamento delle tubazioni per il riscaldamento, spostamento che significa tagliarle e ricostruirle in altro posto, in quanto ostacolavano i lavori di adeguamento sismico. Per quanto riguarda il plesso centrale le tubazioni avrebbero dovuto essere ripristinate ieri, i bruciatori tuttavia non funzionavano ma la loro rimessa in funzione consente di rientrare alla normalità già oggi. Per quanto riguarda il plesso ampliato, i lavori di ripristino delle tubazioni si sono allungati e si prevede il completamento al massimo entro due giorni" conclude Vallasciani.

Ad attendere la risoluzione di un problema da parte della Provincia sono anche gli studenti del Corinaldesi Padovano, che attendono il posizionamento dei moduli che andranno a sostituire, per sei mesi, le aule presenti nell’ala della scuola dichiarata inagibile a 72 ore dall’inizio delle lezioni. Non è ancora stata scelta la location dove posizionare i moduli per cui è stato individuato uno spazio a poca distanza dal Campus.