Perucchini è decisivo. Mondonico vola alto. Martina insidioso

Perucchini 8: reattivo sulla punizione di Lombardi nel primo tempo, tradito da una deviazione sul gol di Njambe, decisivo con due grandi parate nel finale su Chakir e De Santis che permettono all’Ancona di tornare al successo.

Pelizzari 6: chiude ogni varco con autorità ed esperienza davanti a chiunque provi a passare dalle sue parti.

Cella 6: gioca una partita attenta e responsabile soprattutto nei momenti più caldi del secondo tempo.

Mondonico 8: gran recupero su Gambale nel primo tempo, giganteggia coi suoi interventi aerei, quando sta bene è un giocatore d’altra categoria.

Barnabà 6: prestazione di sostanza e di maturità sulla fascia, anche nella ripresa quando c’è più da soffrire.

Saco 6: gioca un primo tempo generoso ma talvolta avulso dalla manovra.

Prezioso 6,5: regista basso dei dorici, tenta spesso belle imbucate, pronto a chiudere ogni varco in fase di ripiegamento. Basso 6: il solito lottatore che compensa la mancanza di qualità con tanta quantità, si perde un po’ nella ripresa.

Martina 6,5: alleggerito dei compiti difensivi dal 3-5-2 scelto da Colavitto, mette in difficoltà a ripetizione il Pineto con i suoi affondi in area.

Energe 7: alla prima buona occasione festeggia con il quarto centro stagionale il suo compleanno. Nel finale di primo tempo, però, si divora il raddoppio.

Spagnoli 7,5: nel primo tempo sfiora il vantaggio colpendo il palo esterno, nella ripresa si va a conquistare la palla da trasformare nel nono centro stagionale, finisce sfinito. Il solito gladiatore

Giampaolo 6: Colavitto lo getta nella mischia nella ripresa ma fatica a entrare in partita, si vede in contropiede nel finale. Paolucci 6: entra in campo nel finale e ci mette tutte le energie per dare fiato a una squadra visibilmente alle corde.

Gatto 6: 20 minuti per dare ordine alla squadra, ma si vede che non è al meglio.

All. Colavitto 7: il comandante rimette la prua dorica in direzione della salvezza centrando una vittoria che mancava da troppo tempo, cambia modulo e dà fiducia agli stessi interpreti di Gubbio, con l’eccezione di Barnabà: la squadra risponde presente anche e soprattutto nella ripresa, quando c’è più da soffrire.

g.p.