Perucchini insuperabile, Gatto è sempre pronto

Perucchini 7: il miracolo a una mano nella ripresa su Russo è d’altra categoria.

Cella 6,5: il ruolo di terzino destro sembra piacergli e vi si adatta mostrando nuovamente grande sicurezza.

Pasini 6,5: condivide con Mondonico l’attenzione nei confronti di Yeboah, un’altra prova in cui dimostra che merita una riconferma.

Mondonico 6,5: prende in consegna Yeboah e lo francobolla, c’è sempre quando serve.

Clemente ng.

Martina 6: in costante appoggio alla manovra offensiva, attento in copertura.

Agyemang ng.

Basso 6: sempre utile per spezzare la manovra avversaria, prova di grande caparbietà.

Gatto 7: subito un lampo per servire Saco, poi tanto lavoro e belle giocate, un capitano pienamente recuperato.

Paolucci 6: non trova spazi utili nel primo tempo, nella ripresa sfiora il gol del vantaggio.

Saco 6,5: prezioso ovunque, sotto porta come nel recuperare palloni importanti e nel lottare in ogni parte del campo.

Giampaolo ng.

Cioffi 6: nel primo tempo prova invano a piazzare un paio di scatti, nella ripresa si mangia il gol del possibile vantaggio.

Barnabà ng.

Spagnoli 6,5: lavora come sempre per sé e per la squadra, come quando serve a Cioffi nella ripresa una palla che chiede solo di essere spinta in rete.

All. Boscaglia 7: voto alla salvezza diretta, in cinque giornate il "generale" rivitalizza la squadra e la porta al traguardo, anche se non riesce a festeggiare l’ultima partita e la presenza del presidente con un successo.

g. p.